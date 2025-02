Regione Campania si dimette Caldoro capo dell’oppisizione in Consiglio | Non mi ricandido

Leggi su Ildenaro.it

“Mi dimetto, ma aiuto con grande impegno il centrodestra”. Stefano, ex ministro, ex presidente dellae da due legislaturedell’opposizione inregionale della, ha presentato le dimissioni irrevocabili in segreteria generale da consigliere regionale. “Un adempimento formale che per me ha anche un valore politico e sentimentale, di legame per il lavoro che abbiamo svolto in questi anni”, spiega. L’annuncio in una conferenza stampa questa mattina a Napoli. “Abbiamo lasciato unamigliore di quella che il centrosinistra lascia oggi”, dice, rivendicando i risultati raggiunti nel settore dell’Ambiente, della Sanita’, dei Fondi Comunitari durante il suo mandato da presidente (2010-2015). “Siamo agli ultimi sette mesi di legislatura – il suo ragionamento per motivare le dimissioni – abbiamo approvato l’ultimo bilancio nel quale l’opposizione e anche il ruolo dei rappresentanti dell’opposizione e’ fondamentale.