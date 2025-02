Ilfattoquotidiano.it - Reggio Calabria: sequestrò e costrinse a prostituirsi una connazionale nigeriana: condannato in Appello a 19 anni

È caduta l’associazione a delinquere, ma l’inchiesta coordinata dal sostituto della Dda Sara Amerio ha retto anche in secondo grado e la Corte d’Assise d’dihaFavour Obazelu a 19di carcere per i reati di riduzione in schiavitù, tratta di esseri umani, sequestro e violenza sessuale. Si è concluso così il processo a uno dei presunti boss della mafiaarrestato nel febbraio 2022 dalla squadra mobile perché accusato di aver reclutato una ragazza del suo Paese, di averla fatta entrare in Italia con l’inganno promettendole un posto di lavoro per poi costringerla a. Il tutto dopo averle praticato il rito juju che, come ha più volte detto il pm in aula, “non ci deve fare sorridere. È qualcosa di violentissimo, di brutale: il taglio delle unghie, il taglio dei peli pubici, il sangue mescolato a una pozione che viene fatta bere.