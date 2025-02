Laverita.info - Referendum, la Cgil evoca ancora la rivolta

Leggi su Laverita.info

Il sindacato lancia la campagna in vista del voto per cambiare le regole su cittadinanza e lavoro, tirando in ballo la rivoluzione già invocata pochi mesi fa da Landini. Il segretario «predica bene» ma poi blocca gli aumenti per i dipendenti di scuola e sanità.