Ilfogliettone.it - Red Bull, Verstappen e Lawson pronti a dominare: ecco la nuova RB21

Leggi su Ilfogliettone.it

A poche ore dall’inizio dei test pre-campionato in Bahrain, la Redha tolto i veli alla suacreatura: la, la monoposto che Maxe Liamguideranno nel campionato del mondo 2025. L’unveiling è avvenuto online, accompagnato dal claim “Evoluzione di unagenerazione”, un messaggio che sottolinea il passo avanti tecnologico e stilistico della vettura. La livrea, già svelata in anteprima durante l’evento “F1 75” a Londra, torna a essere protagonista, suscitando curiosità e aspettative tra i tifosi.Prima di scendere in pista per i veri e propri test, i due piloti avranno l’occasione di prendere confidenza con lanella giornata di domani, durante un filming day programmato sul circuito di Sakhir. Sarà il preludio ai tre giorni di prove ufficiali, in programma dal 26 al 28 febbraio, che segneranno l’inizio della stagione agonistica e daranno un primo assaggio delle prestazioni delle monoposto in vista del debutto iridato.