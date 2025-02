Sport.quotidiano.net - Recanatese. Cianni: "Sconfitti dopo una bella prova»

A Fossombrone è arrivata la prima sconfitta in trasferta della gestione Bilò: l’ultima risaliva al match di Ancona del 27 ottobre, giusto un girone fa ma è fondamentale.non fermarsi alle apparenze. Il roboante risultato finale di 4-1 potrebbe far supporre un dominio dei metaurensi che, tramite il loro tecnico Fucili, hanno ammesso di aver incontrato una compagine "tanto forte, con un reparto di attacco che sin qui non mi era capitato di aver visto". I complimenti fanno piacere, ma non fanno classifica e nel contesto di una domenica infausta ci si sono messi anche i risultati concomitanti che hanno portato a soli 2 punti il margine dalla zona play-out. "Posso tranquillamente affermare – ci dice il dt Josè– che sino alla clamorosa occasione di Spagna ad inizio ripresa, abbiamo ammirato la miglioredella stagione in trasferta.