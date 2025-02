Juventusnews24.com - Rebecca Corsi avverte la Juve: «L’Empoli lotterà fino all’ultimo minuto». Poi dice la sua sul nuovo progetto dei bianconeri

di RedazionentusNews24lain vista della sfida in programma domani sera all’Allianz Stadium ela sua suldeiha parlato a Tuttosport in vista della sfida di domani sera in programma all’Allianz Stadium trantus ed Empoli e valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Le sue parole.LA SFIDA STORICA CONTRO LAIN COPPA ITALIA – «Abbiamo affrontato tutto il cammino di Coppa Italia con l’atteggiamento di sempre, di chi deve preparare al meglio ogni partita. A un certo punto ci siamo scoperti competitivi in questo percorso, tanto da tagliare il traguardo dei quarti: sappiamo che questa sfida è una cosa più grande di noi, ma è un onore disputarla e per questo la onoreremo.»IL VALORE DI UNA PARTITA COSÌ PER I GIOVANI DEL– «Ogni partita è un’occasione preziosa per i nostri giovani, d’altronde noi viviamo di loro! E quindi anche questa dello Stadium, come già sono state quelle di Firenze e quella di Torino, sarà una grande opportunità in questo senso.