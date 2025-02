Sport.quotidiano.net - Rbr deve prendere Torino per le corna. Ma attenzione al duo Ajayi-Taylor

Ladel 1° novembre è un ricordo sbiadito e il primo obiettivo di Rbr sarà quello di non farsi ingannare, domani, da quel 68-80. Una vittoria in carrozza di una squadra strapotente contro un’altra che palesava diverse difficoltà. Uno dei tanti successi di RivieraBanca in una prima parte di campionato stellare. Lo scenario ora è differente. Non tanto per il percorso della Rinascita, che ha perso qualche partita in più ma è pur sempre a battagliare con Udine per il primo posto. A essere diversa è, ora tonica e brillante. A sedere sulla tolda di comando è Paolo Moretti, che ha rilevato Matteo Boniciolli (problemi di salute) a inizio febbraio. Da quel momento, la Reale Mutua ha centrato tre successi su quattro, dominando contro la Fortitudo e andando anche vicino al colpo a Brindisi.