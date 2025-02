Zonawrestling.net - Raw 24.02.2025 Last show before Elimination Chamber

Leggi su Zonawrestling.net

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dall’ Heritage Bank Center di Cincinnati, Ohio. Loinizia con Logan Paul che si dirige verso il ring. Dice che è a casa, anche lui è dell’Ohio. È proprio come gli altri, solo che è molto meglio. Ha una storia. Il suo aereo stava atterrando ma lui voleva già tornare a casa perché era troppo tetro come luogo. Ma ormai era già a Cincinnati e ha scelto di apparire di fronte a questi contadini perché è così umile. Cincinnati spreca il talento, basta guardare cosa hanno fatto a Joe Burrow. L’ultima volta che Logan è salito sul ring per Netflix, ha sconfitto Rey Mysterio e ha si è qualificato per, dove affronterà John Cena e altri quattro sfidanti. Ma sa che andrà anche a WrestleMania e affronterà Cody Rhodes in modo che possa diventare il volto di questa compagnia.