Ravenna, trovata una donna morta nei pressi della ferrovia

, 25 febbraio 2025 – Stamattina attorno alle 8, neidei binari pochi chilometri a sud di Classe, è stato trovato il corpo di una. A segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine sono state le Ferrovie dello Stato, e a questo proposito il traffico lungo la linea è stato interrotto fino alle 11 per permettere i rilievi necessari. Sul posto gli agenti di poliziaquestura die la polizia scientifica, oltre al personale delle Ferrovie e alla poliziaria. Per alcune ore i treni sulla linea-Rimini sono rimasti fermi, con limitazioni, cancellazioni e l’attivazione di un servizio di bus sostitutivi. Sono in corso le indagini per chiarire meglio l’accaduto e tra le ipotesi c’è quella che possa essersi trattato di un gesto estremo.