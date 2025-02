Terzotemponapoli.com - Rastelli: “L’aspetto mentale fa la differenza”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo, è intervenuto l’allenatore Massimo. Di seguito le sue parole.: “Squadre come il Napoli sono seguite con attenzione dai preparatori e dall’allenatore”Così l’allenatore: “Ci può stare dopo 8-9 mesi di stagione avere degli infortuni. È evidente che sono avvenuti in un lasso di tempo riavvicinato, e questo ha fatto pensare a degli errori o delle valutazioni che non penso siano stati fatti. Oggi gli staff hanno tanta tecnologia per leggere i dati. Se un giocatore è a rischio infortuni si riesce a capire con i gps. Non sappiamo se è cambiato qualcosa nella preparazione, squadre come il Napoli sono seguite con attenzione dai preparatori e dall’allenatore. Non penso a un calo fisico, comunque, ma che ci possa essere un po’ di stanchezzache è perfettamente normale.