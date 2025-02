Internews24.com - Raspadori: «Dobbiamo farci un esame di coscienza! Inter? Saremo pronti a reagire subito…»

di Redazione: «undisubito.» Le parole dell’attaccante del NapoliAll’indomani del ko contro il Como, Giacomo, attaccante del Napoli, ha parlato cosi a Radio Kiss Kiss in vista del match di sabato contro l’.LE PAROLE- «Se si vuole stare in alto il secondo tempo non può essere quello di domenica come atteggiamento, non possiamo avere meno volontà e determinazione. Se si vuole stare lassù per cose importanti, non possiamo permetterci di rientrare così.undi. Fino ad ora abbiamo pensato partita dopo partita, le vittorie portano entusiasmo, ma non è che oratogliere qualcosa. Non è semplice, ma le grandi squadre non entrano in campo come il nostro secondo tempo.