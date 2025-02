Rapina in un negozio ad Ardea, rubano l’incasso e tentano di investire la commessa

Leggi su Ilfaroonline.it

, 25 febbraio 2025 – I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, con il supporto dei colleghi della Stazione di Genzano, hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Velletri – Ufficio G.I.P., due cittadini italiani, un 39enne con precedenti e una 47enne, gravemente indiziati del reato di.I fatti risalgono alla fine del mese di gennaio, quando due ignoti si sono introdotti in un’attività commerciale in Largo San Lorenzo: mentre la donna distraeva lacon richieste sui prodotti in vendita, l’uomo asportava dalla cassa circa 500 euro in contanti. Scoperti dalla, gli indagati prima la minacciavano e, dopo esser saliti di corsa sulla loro auto, hanno tentato di investirla, colpendola al braccio, cagionandole lievi lesioni.