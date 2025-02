Ilgiorno.it - Rapina choc ad Albosaggia. Aggredito un minorenne, minacciata l’amica: “Ti stupriamo”

(Sondrio) – "Quello che sta succedendo è il termometro di qualcosa che ormai è scappato di mano: o ci facciamo carico di queste situazioni e poniamo fine a questa emergenza o diventeremo come le periferie dell’hinterland milanese”. Il problema, ovviamente, non è diin quanto, però è qui, precisamente al piano, in località Porto, che sabato notte si è verificato un altro episodio di, ai danni tra l’altro di un. Questi, uscito da un locale della zona, è stato accerchiato da tre nordafricani che lo hanno minacciato con un coltello e gli hanno rubato sia un giubbotto griffato sia 200 euro. Stessa sorte anche per la ragazza che era con lui, costretta a consegnare ai tre il denaro che aveva con sé. Nel suo caso però, itori l’hanno pure spaventata dicendo che se si fosse rifiutata, l’avrebbero stuprata.