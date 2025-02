Internews24.com - Ranocchia sicuro: «Inter Napoli? Non credo che sarà decisiva»

di Redazione, l’ex difensore e capitano dell’ha parlato della lotta scudetto e del big match di sabato tra: le sue paroleAndrea, ex difensore e capitano dell’, è tornato a parlare ai microfoni della Gazzetta dello Sport della corsa per lo scudetto, focalizzandosi in particolare sul grande incontro che si svolgerà domenica tra i nerazzurri e ildi Conte.SULLA LOTTA SCUDETTO- «Non c’è dubbio che quella tra l’sia una sfida molto, molto importante nella corsa scudetto, anche se, onestamente, nonchedel tuttoper il risultato finale del campionato: mancano ancora tante partite, ci sono 36 punti in ballo, e poi penso chesempre di più una lotta a tre. Dobbiamo affiancare alle duellanti del Maradona anche l’Atalanta: la squadra di Gasperini è senza coppe e quindi tutti devono prestarle una attenzione ancora maggiore».