Ranocchia | Napoli-Inter? Importante a livello psicologico! Ma vi dico una cosa

In collegamento con i colleghi di Kiss Kiss, Andreaha commentato la prossima partita dell’proprio contro i partenopei. CORSA SCUDETTO – Andrea, ex giocatore dell’e oggi opinionista sportivo, in vista della sfida di sabato prossimo contro il, ha parlato in collegamento con Radio Goal, su Radio Kiss Kiss. Queste le parole dell’ex capitano nerazzurro: «è una partita, ma non decisiva. Saràper entrambe, chi vincerà avrà uno sprint mentale. Io con Conte a Milano? Nell’arco di una stagione capitano momenti in cui non stai bene, forse era proprio a febbraio che avemmo un periodo dove le prestazioni si abbassarono. Ce l’hanno tutti questo momento, siachestanno facendo fatica e la stanchezza si fa sentire per i tanti impegni».