Napolipiu.com - Ranocchia: “Inter-Napoli sfida cruciale, ma non decisiva. Attenzione anche all’Atalanta”

: “, ma non”">L’ex difensore dell’Andreaha rilasciato un’vista a La Gazzetta dello Sport, analizzando l’imminentetrae riflettendo sulla corsa scudetto che entra ora nella sua fase più calda.ha definito il match di sabato uno scontro importante ma non determinante, sottolineando come il campionato rimanga aperto e ricco di insidie.“Non c’è dubbio che quella trasia unamolto, molto importante nella corsa scudetto”, ha dichiarato, “ma non credo che sarà del tuttoper il risultato finale. Mancano ancora tante partite e ci sono ben 36 punti in palio. Le dinamiche possono cambiare rapidamente e le insidie sono dietro l’angolo”.