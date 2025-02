Calciomercato.it - Ranieri svela: “Ho un motivo per essere orgoglioso”

Leggi su Calciomercato.it

L’allenatore della Roma commenta la vittoria contro il Monza e l’ottimo momento di forma della formazione capitolinaAncora un successo per la Roma che allunga la sua serie positiva battendo 4-0 il Monza. Nel post gara, intervenuto a ‘DAZN’, il tecnico giallorosso Claudioha commentato la partita.: “Ho unper” (LaPresse) – Calciomercato.itFARE PAURA – “Noi siamo coscienti che ora ci aspettano partite importantissimi, partendo da domenica prossima che affronteremo il Como, una squadra meravigliosa con un allenatore giovanissimo, ma che tra 3-4 sarà nel gotha del calcio perché è bravissimo come ragazzo”.PARTITA – “Sono contento perché i ragazzi hanno messo in pratica quello che abbiamo preparato in allenamento. Era una partita trappola perché il Monza deve salvarsi.