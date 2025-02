Juventusnews24.com - Ranieri orgoglioso: «È uno spogliatoio sano. Soulé ha fatto una grande partita, ho sempre creduto in lui»

di Redazione JuventusNews24dopo la vittoria della Roma contro il Monza: tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorossoClaudioha parlato a Sky Sport dopo la vittoria della Roma contro il Monza: le parole della rivale della Juve che è tornata a lottare per un posto in Europa.PAROLE – «I ragazzi si allenano bene, l’ho detto dall’inizio. È uno, qui c’era un giocatore che mi ha chiesto di andare a trovare il padre, ma gli avevo detto di no perché c’era allenamento. Ma Paredes e Dybala sono venuti a chiedermi di lasciarglielo fare. Come fai a dire di no? Se il gruppo decide, io sono contento. Europa? Ognifa storia a sé, io sto già pensando al Como, una squadra in piena euforia. Fabregas tra 3 o 4 anni sarà tra i migliori allenatori d’Europa».