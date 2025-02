Inter-news.it - Raiola: «Contatti Inter-Donnarumma? Ecco qual è la verità»

In vista del mercato estivo, nelle ultime settimane è tornato a rimbombare il nome di Gianluigicome prossimo portiere dell’. Queste le parole dell’agente, Enzo, a ChiamarsiBomber.it.RINNOVO – Enzo, noto procuratore sportivo, nel corso di un’vista rilasciata a ChiamarsiBomber.it, ha parlato anche del rinnovo dicon il Psg e di eventualitra i club, tra cui l’e il portiere ex Milan. Queste le sue parole: «è il portiere del PSG e della Nazionale, è molto apprezzato da diversi club. Iper il rinnovo sono stati avviati già la scorsa estate e in questa direzione stiamo lavorando con molta serenità. Abbiamo accettato la nuova policy del PSG in termine di gestione dei contratti e stiamo lavorando in merito all’ipotesi rinnovo, ad oggi non c’è fretta».