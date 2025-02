Bubinoblog - RAI1, MILLY CARLUCCI E LE 4 IDEE SUL TAVOLO PER LO SHOW DI PRIMAVERA (RETROSCENA)

Leggi su Bubinoblog

è reduce da una super edizione di Ballando con le Stelle tra cast, ascolti, streaming e appeal mediatico. La testa è all’autunno con i 20 anni delloma prima potrebbe arrivare un altro impegno.Ci sono stati e ci saranno incontri tra i vertici Rai e la popolare conduttrice per definire i futuri impegni su, la rete ammiraglia che sta vivendo anche lei un periodo d’oro. A quanto ci risulta ci sono 4sul.La prima fa rima con Il Cantante Mascherato, il talentcon i vip che cantano mascherati scoperto e portato dain Italia prima che esplodesse come fenomeno mondiale. Lo adora e non l’ha mai nascosto.Sulla carta sono state apportate alcune modifiche al format, come ci spiegò lei stessa in una intervista, con più svelamenti, più vip mascherati per una puntata ed altri accorgimenti per rinforzare lo