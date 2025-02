Lanotiziagiornale.it - Rai, niente accordo sulle nomine: slitta il cda

Consiglio di amministrazione Rai il prossimo 27 febbraio. Ieri infatti la riunione – fondamentale per decidere leapicali in azienda – è saltata. Per volontà della maggioranza. O meglio, a causa del mancatotra le varie anime del centrodestra. Perché le caselle da sistemare, su “proposta” dell’Ad Gimpaolo Rossi, sono pesanti.Petrecca fa saltare i piani di RossiA partire dalla direzione del Tg3, dove dovrebbe essere confermato Pierluca Terzulli, così come dovrebbe esserlo alla Tg3 regionale Roberto Pacchetti (quota Lega). Di area progressista anche Stefano Coletta, che dovrebbe prendere il coordinamento generi.Ma il vero “problema” per la maggioranza di TeleMeloni (e quindi di Rossi) si chiama Paolo Petrecca, il cui approdo a RaiSport da RaiNews fino a pochi giorni fa sembrava sicuro.