Ilfattoquotidiano.it - Ragazzo di 22 anni uccide la madre a coltellate nella notte e poi dà fuoco alla casa

Ha ucciso lacon tre, poi ha dato. A colpire la donna suo figlio di 22, a Montepiano, una frazione di Vernio, in provincia di Prato. L’omicidio è avvenuto intorno alle 4 di mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del, i carabinieri, il procuratore di Prato Luca Tescaroli e il pubblico ministero di turno Laura Canovai. I carabinieri e vigili delerano intervenuti per l’incendio di una villetta. Le fiamme sono state spente nel giro di poco ma all’interno dellaè stato trovato il corpo senza vita della donna che ci abitava insieme al figlio. Subito le indagini hanno imboccato la pista dell’omicidio: da quanto emerge, infatti, sarebbe stato il figlio, che sarebbe sordomuto, are la donna a. La villetta della famiglia si trovazona del Lago Fiorenzo.