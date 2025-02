361magazine.com - Radio Zeta Future Hits Live torna al Centrale del Foro Italico di Roma

, il Festival della Generazioneper la sua 4a edizione domenica 1° giugno aldeldiDopo il debutto nell’estate del 2022, ilsi è affermato come un evento imperdibile per la musica dal vivo in Italia, diventando un appuntamento fisso che segna l’inizio della stagione estiva.continua a essere la voce di riferimento per le nuove generazioni, accompagnandole nella scoperta degli artisti del momento.Anche quest’anno, il Festival della Generazioneporterà sul palco un cast straordinario di artisti e le canzoni che accompagneranno il pubblico per tutta l’estate. I primi nomi annunciati per la line-upna del 2025 sono: ARTIE 5IVE, EMIS KILLA, FEDEZ, FRANCESCA MICHIELIN, GAIA, JOAN THIELE, LAZZA, MAHMOOD, NOEMI, OLLY, ROCCO HUNT, SARAH TOSCANO, SERENA BRANCALE, THE KOLORS, TONY EFFE.