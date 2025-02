Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Inter e Napoli stanno preparando la gara di sabato come una finale di Champions League

Fontana, Marcolin, Hernanes, Ranocchia, De Giovanni e Sabatini sonovenuti atrasmissione sulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loroventi riportati da TerzoTempo.Com:Alberto Fontana, ex portiere di, ha parlato ai microfoni di KissKiss.it: “Recente andamento di? L’ha tanti impegni ed è fisiologico avere andamento altalenante. I nerazzurri fanno soprattutto un calcio fisico quando non stai al 100% ogni partita diventa difficile. Quella di Inzaghi resta la squadra più forte ma non è incontrastabileprima. Ildal canto suo ha un segreto che è rappresentato da Conte: la sua fame di vittorie e la sua voglia di portare a casa trofei, a mio avviso, rende illa favorita per questo Scudetto.