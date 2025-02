Qui Napoli Conte perde Anguissa | out contro l’Inter

Leggi su Ilnerazzurro.it

Brutte notizie per il: Antonioanche Frankper infortunio. Il centrocampista, subentrato nel secondo tempoil Como, ha accusato un risentimento muscolare, poi confermato dagli esami svolti presso il Pineta Grande Hospital. Il responso medico parla di lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra, come comunicato ufficialmente dal club.I tempi di recupero stimati sono di tre-quattro settimane, il che significa chesalterà le sfideInter, Fiorentina e Venezia. Il suo ritorno in campo potrebbe avvenire solo dopo la sosta di fine marzo, in occasione della sfidail Milan. Un infortunio simile ha recentemente colpito anche Olivera e Mazzocchi, confermando l’emergenza in casa azzurra.