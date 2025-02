Iodonna.it - Questa è la "personificazione di internet": il mondo digitale è decisamente fisico

ha un corpo, e ora anche un abito. Chi immagina la Rete come un’entità immateriale dovrà ricredersi. Il designer britannico Maximilian Raynor ha dato forma fisica alla connettività globale con un abito di 3.600 metri di cavi di rete, dadi e bulloni metallici. Realizzato in collaborazione con Equinix, colosso mondiale dei data center, il progetto rende tangibile l’infrastrutturache sostiene il nostro presente connesso. Moda, tecnologia e star. guarda le foto Un abito di cavi: “la personficazione di”L’abito, chiamato “Ladi” ha catturato l’attenzione per la sua unicità.