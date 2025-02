Dayitalianews.com - Quattro ore in aereo vicino a un cadavere: viaggio shock per una coppia di turisti

per Mitchell Ring e Jennifer Colin (nella foto); unadi australiani, ha raccontato quello che è accaduto su un volo della Qatar Airways da Melbourne a Doha. Adesso, i due sono a Venezia, ma dicono che la loro vacanza è stata rovinata. “Abbiamo bisogno di supporto psicologico per quello che è successo”.Dopo una vacanza che li aveva portati anche in Italia, Mitchell Ring e Jennifer Colin hanno vissuto un’esperienza davvero pesante dal punto di vista emotivo. Tutto è iniziato quando una passeggera del volo della Qatar Airways, decollato da Melbourne (Australia) e diretto a Doha (Qatar) si è sentita male in corridoio. “Purtroppo, la signora è morta, raccontano, ed è stato terribile assistere alla scena”, ha spiegato il signor Ring al giornale Mirror. “Hanno cercato di spostarla, hanno portato una poltrona.