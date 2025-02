Lanazione.it - “Quasi mezzo milione per i più fragili”. L’impegno di Confartigianato Arezzo

, 25 febbraio 2025 – “per i più”.diLa soddisfazione del Segretario Alessandra Papini "Un straordinario risultato raggiunto attraverso le nostre realtà, Universo Sociale Onlus e Ancos" “Il nostro intento è quello di operare nel territorio non solo come associazione di categoria, ma come soggetto in grado di contribuire ai bisogni dei cittadini meno fortunati”. Con queste parole Alessandra Papini, segretario diImprese, commenta i risultati ottenuti attraverso Universo Sociale Onlus e Ancos. “In cinque anni abbiamo ottenuto il risultato di ben 437.000 euro destinati a progetti di assistenza domiciliare ed educativa oltre ad importanti donazioni”. Universo Sociale Onlus è un'associazione senza scopo di lucro, iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus,che promuove l'integrazione sociale e il benessere della comunità, gestendo servizi sociali, assistenziali, educativi, sanitari e di formazione, sia direttamente che in convenzione.