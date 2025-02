Arezzonotizie.it - “Quasi mezzo milione per i più fragili”. L’impegno di Confartigianato Arezzo

“Il nostro intento è quello di operare nel territorio non solo come associazione di categoria, ma come soggetto in grado di contribuire ai bisogni dei cittadini meno fortunati”. Con queste parole Alessandra Papini, segretaria diImprese, commenta i risultati ottenuti.