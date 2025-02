Ilgiorno.it - Quarto binario. A Vanzago ripresi i lavori

Dopo mesi di incertezza, riprendono iper la realizzazione dele il potenziamento della linea ferroviaria Rho-Parabiago. Il cantiere, che era stato bloccato a seguito di un ricorso al Tar presentato dal Comitato Rho-Parabiago – contrario al progetto –, è stato riavviato in via provvisoria, in attesa del pronunciamento definitivo del Consiglio di Stato. Il ritorno delle ruspe è avvenuto acon le prime operazioni legate alla demolizione di alcune strutture nell’area della stazione. Il primo intervento riguarderà il locale ferroviario utilizzato come spogliatoio, situato nell’ex deposito merci. Oggi le squadre di lavoro procederanno con l’abbattimento del parcheggio biciclette coperto, di proprietà comunale. Per ridurre i disagi ai pendolari, l’Impresa Luigi Notari, incaricata dei, installerà quattro nuove rastrelliere portabiciclette in piazza XXV Aprile.