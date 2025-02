Panorama.it - Quarticciolo, blitz contro droga e sfratti. Centinaia le forze dell'ordine coinvolte

Questa mattina alè andato in scena untra militari, vigili urbani e poliziotti hanno eseguitolli antied eseguito. I lotti popolari sono stati setacciati in lungo e largo. L’obiettivo è sgominare il fenomenoo spaccio di crack e cocaina. I pusher, per lo più immigrati, ormai tengono in ostaggio un intero quartiere. Ci troviamo nel quadrante Esta Capitale. Nelle scorse settimane i residenti hanno assistito a scene da banlieu francese. Agenti sono stati accerchiati e aggrediti con lo spray urticante da spacciatori e vedette solo per aver svolto il loro lavoro. Ossia fermare le attività illecite, svolte alla luce del sole per le stradea periferia romana. Sulla questione si è espressa anche la premier Giorgia Meloni.