Quarti Coppa Italia, Inter-Lazio 2-0

22.58 L'batte laaie trova il Milan in semifinale di. Al 'Meazza' 2-0 in gara secca con un gol per tempo. Il laziale Isaksen chiama Martinez alla parata. Vantaggiocon un tiro al volo di Arnautovic dopo respinta della difesa su corner di Dimarco (39'). Ripresa.Martinez in difficoltà su conclusione di Isaksen. Fronte,Gila anticipa all'ultimo Arnautovic. Gigot atterra Correa, Fabbri decreta il rigore che Calhanoglu (dal 63' per Asllani) trasforma (77'). Traversa di Pedro.