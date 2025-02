Panorama.it - Quanto è costato il Como dei miracoli

Ildeiche sta sorprendendo la Serie A per la qualità e freschezza del suo gioco non è frutto del caso. Il ritorno in Serie A dei lariani è stato accompagnato da due campagne acquisti che hanno impegnato la proprietà per poco meno di 100 milioni di euro. Investimenti equamente suddivisi tra sessione estiva e invernale, anche se è soprattutto a gennaio che il calciomercato ha cambiato faccia alla squadra di Cesc Fabregas. Non un problema per i ricchissimi fratelli Hartono, sbarcati in riva al lago dicon un progetto ambizioso di cui il calcio è il tassello centrale, ma che si occupa anche di infrastrutture (stadio) e valorizzazione del potenziale turistico di una delle mete italiane più conosciute nel giro ristretto dei vip di tutto il mondo. Idea da sviluppare senza badare a spese ma anche senza gettare soldi dalla finestra.