Quando sei il presidente degli Stati Uniti, ma non conosci le lingue...

Emmanuel Macron è in visita alla Casa Bianca e durante l'incontro con Donald Trump, quest'ultimo ha raccontato un aneddoto: «Eravamo sulla torre Eiffel con le nostre mogli. Lui parlava in francese e non avevamo l'interprete, io semplicemente annuivo. Mi ha davvero fregato, perché il giorno dopo ho letto i giornali e non era quello che ci eravamo detti».