Oasport.it - Quando partono Brignone, Goggia e le azzurre nella prima prova di discesa a Kvitfjell: n. di pettorale, orari precisi, tv

Mercoledì 26 febbraio (ore 11.00) andrà in scena lacronometrata dellalibera femminile di, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si ritorna in pista con la velocità dopo i Mondiali: le atlete saranno chiamate a studiare la pista tedesca in vista delle gare di venerdì e sabato e a trovare le giuste linee sul tracciato scandinavo, dove è previsto anche il superGgiornata di domenica.Federicaè reduce dalle due spettacolari vittorie nei giganti di Sestriere e vuole continuare a sognare. La leader della classifica generale cercherà di ottenere un risultato di rilievo anche durante questo fine settimana per inseguire la Sfera di Cristallo. Sofiasi è distinto con il quarto posto tra le porte larghe in Piemonte e ora vuole tornare a brillaresuadopo aver faticato durante la rassegna iridata di Saalbach.