Quando l' abito nutre la mente

Amava scegliere con cura le parole, a volte ne inventava di nuove, altre le pescava da ambiti diversi per associarle in maniera inedita, magari con qualche inglesismo, come, per esempio, nel caso di Fashion Algebra, titolo di una pubblicazione (Electa edizioni) che raccoglieva una selezione degli articoli pubblicati nella rubrica D.P., Doppie Pagine apparsa, fino agli anni Duemila, su Vogue Italia.Traduttrice di formazione, Anna Piaggi è stata la più vivace, acuta, appassionata giornalista di moda dell’editoria non solo italiana, ma internazionale. A questa donna, che non usciva mai di casa senza un cappellino, ogni volta stupefacente, realizzato per lei dall’amico Stephen Jones, musa di tanti designer, a cominciare da Karl Lagerfeld, Jean-Charles de Castelbajac, a Yves Saint Laurent, viene finaldedicata una mostra.