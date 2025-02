Sportnews.eu - Quando inizia il campionato di Formula 1: la data da cerchiare in rosso

Leggi su Sportnews.eu

Dopo una lunghissima attesa, finalmente ci siamo: sta perre il mondiale di1. Ma qual è lada sapere?I fan non vedono l’ora di guardare nuovamente in opera i beniamini della1: mancano ormai pochissimi giorni al grande inizio. L’inverno è stato lunghissimo ma comunque incandescente: diversi team hanno cambiato la propria coppia di piloti.Verstappen fermo ai box – Sportnews.euLa Ferrari, ad esempio, ha lasciato Carlos Sainz e ha deciso di prendere al suo posto un fenomeno come Lewis Hamilton. Il 40enne è nell’ultima fase della sua leggendaria carriera ma lo scorso anno ha dimostrato di avere ancora la velocità per poter vincere dei Gran Premi. In casa Red Bull, invece, è stato dato il benservito a Sergio Perez: al posto del messicano, preso il nuovo pupillo di Helmut Marko Liam Lawson.