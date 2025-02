Quotidiano.net - Qualità e convenienza in un unico smartphone: HONOR X8b, affrettati prima che l’offerta scada

Leggi su Quotidiano.net

X8b è unoAndroid che vanta prestazioni interessanti, ha un design elegante e un comparto fotografico avanzato. Con 8 GB di RAM, 256 GB di storage, un display AMOLED FHD+ da 6,7 pollici e una fotocamera principale da 108 Megapixel, è perfetto per chi cerca un telefono affidabile a un prezzo accessibile. Oggi lo trovi su Amazon a soli 169,99€, con il 6% di sconto, un’offerta da non perdere per chi vuole un telefono moderno e potente a un prezzo vantaggioso. Compralo oggi, è in offerta su AmazonX8b:potente e conveniente in offerta su AmazonX8b è dotato di un ampio display AMOLED da 6,7 pollici, che offre colori vividi, neri profondi e una luminosità eccellente. Grazie alla risoluzione FHD+, i contenuti risultano nitidi e dettagliati, rendendo questoperfetto per streaming, social media e gaming.