Quali sono le tendenze beauty dell’estate 2025?

L’estatesi preannuncia come una stagione di grande creatività e innovazione nel mondo del. Le passerelle e i social media già iniziano a delineare quelle che saranno leprincipali, segnando un ritorno alla naturalezza ma anche una voglia di sperimentazione audace. Vediamo insiemesaranno i must-haveper l’estate.Pelle glow e naturaleLa tendenza della pelle luminosa, fresca e naturale continuerà a dominare. Il focus sarà su una skincare curata, con prodotti idratanti e illuminanti, che esaltino la bellezza autentica senza appesantire. I fondotinta saranno sempre più leggeri, quasi impalpabili, privilegiando formule che lasciano trasparire la texture naturale della pelle.Spazio quindi agli illuminanti, accessorio di make up indispensabile per ottenere quell’effetto glow che sarà il vero trend della bella stagione.