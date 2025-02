Cultweb.it - Quale sarà la prima canzone mai trasmessa dalla Luna? È un pezzo rock (non quello che immaginate)

Per lavolta nella storia, unasuperficiere verso la Terra. E no, nonné Fly Me to the Moon né Walking on the Moon (nemmeno Space Oddity di David Bowie), ma Children of the Sky degli Imagine Dragons. Il brano, scritto per la colonna sonora del videogioco Starfield, è stato scelto da Lonestar Data Holdings come il primo a riecheggiare dallo spazio profondo. L’evento avverrà nell’ambito della missione IM-2, con il lander Athena, e rappresenta un passo significativo nella costruzione di un’infrastruttura di comunicazione e archiviazione dati sulla.La missione, sviluppata da Lonestar Data Holdings in collaborazione con Intuitive Machines, prevede il lancio del lander Athena a bordo di un razzo SpaceX dal Kennedy Space Center.