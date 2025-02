Formiche.net - Quale futuro per il trasporto aereo in Italia

Ilno decolla, ma può ambire a orizzonti ancora più ampi. L’evento dal titolo “Green deal del. Intermodalità e capacità infrastrutturale”, organizzato da Enac e dall’Osservatorio sulAntonio Catricalà, in media partnership con Formiche, ha riunito i principali attori della mobilità aerea nazionale, moderati da Flavia Giacobbe, per fare un punto sullo stato dele sulle sfide che lo attendono. L’evento è stata anche un’occasione per tributare un ricordo ad Antonio Catricalà, già presidente di Aeroporti di Roma e scomparso prematuramente nel 2021. L’evento ha avuto il merito di qualificarsi come “un dibattito serio, concreto e competente”, come lo ha definito Gianni Letta, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che ha ricordato come l’approccio dello stesso Catricalà fosse improntato alla comprensione e al confronto tra le parti in causa, di modo da convogliare ogni capacità verso l’elaborazione di soluzioni concrete.