Putin ha un nemico nascosto mentre l’Occidente è spaccato e si divide su tutto

Nel terzo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, la confusione politica tra i Paesi occidentali è palpabile. Come scrive Paolo Garimberti su Repubblica, Vladimirha sempre visto nell’“Occidente collettivo” il suo vero, un concetto che rimane fondamentale nella sua visione geopolitica. Ma oggi il panorama è tutt’altro che chiaro. La leadership europea appare frammentata, con metà dei capi di Stato e di governo dell’Unione Europea, accompagnati dal primo ministro canadese Justin Trudeau, che hanno visitato Kiev per celebrare il supporto all’Ucraina. In un contesto così frammentato, è assente la premier italiana Giorgia Meloni, un’assenza che pesa e getta interrogativi sul ruolo dell’Italia.La Posizione di Macron e la Relazione con TrumpL’instabilità delle alleanze occidentali emerge anche dalla visita di Emmanuel Macron a Washington, dove il presidente francese ha discusso con Donald Trump non solo della guerra in Ucraina, ma anche delle relazioni transatlantiche ancora scosse dalle recenti esternazioni dell’ex presidente degli Stati Uniti.