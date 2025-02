Secoloditalia.it - Putin cerca di riprendersi la scena. Loda Trump e apre alla Ue: “Serve che partecipi ai negoziati”

Vladimirprova ala. Mentre i riflettori mondiali sono puntati sull’incontro-Macron, la tv di Stato russa manda in onda lo zar che tiene un incontro in videocollegamento con il governo sulle terre rare della Federazione e concede un’intervista a Pavel Zarubin. Il leader del Cremlino conferma l’intesa con Donald(che ieri ha assicurato che la pace in Ucraina è questione di settimana) epossibilità di colloqui anche con gli Stati europei.Timida apertura diai colloqui con la Ue“La Russia non è contrariapartecipazione dell’Ue ai colloqui per una soluzioneguerra in Ucraina, ma ritiene importante anche la posizione dei Paesi Brics”, ha sottolineato, nell’intervista al canale televisivo Rossiya-1. Non mancano le lodi al presidente Usa che, a differenza della Ue “che ha promesso troppo a Kiev “ha le mani libere, è libero da queste catene”.