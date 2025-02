Lanazione.it - Pulizia sulla spiaggia del Triangolino ’Adopt a beach’, l’iniziativa verde

Leggi su Lanazione.it

VIAREGGIOSi sono ritrovati in più di quaranta, armati di sacchi della spazzatura e voglia di mettersi a servizio della natura, e della comunità,del, riunitisi grazie al“Adopt a beach“, organizzata da Legambiente Versilia e Wwf Alta Toscana con il sostengo di Plastic Free, Captain Paul Watson Foundation, Lipu e Amici della Terra Versilia. Un evento, destinato alladell’ambiente, che ha portato alla raccolta di circa 60 sacchi di rifiuti di ogni tipo, tra cui anche molte lenze, pericolo per l’avifauna locale. E proprio nel ritrovo domenicale è stato rinvenuto, allamato e incapacitato a volare, un gabbiano comune avvinghiato alla lenza cui era appeso l’amo e che, proprio grazie al lavoro e all’impegno dei volontari, è stato recuperato, liberato e rimesso in libertà dopo l’assicurazione del benessere.