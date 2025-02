Ilrestodelcarlino.it - Protezione smart per la tua casa: videocamera Tapo C230 con visione notturna e rilevamento avanzato in offerta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

è un brand che riesce sempre a garantire prodotti di qualità per unaintelligente e oggi, su Amazon, viene applicato un interessante sconto del 10% sulla suadotata diche viene venduta a 35,99€. Approfittane ora e non perdere questa occasione. Acquista lain sconto Le caratteristiche di questaQuestati permette una registrazione dei video in alta qualità: cattura ogni dettaglio con una nitidezza eccezionale con risoluzione 3K da 5 MP. Viene rilevata un'ampia gamma di movimenti; goditi una gamma orizzontale completa di 360º e verticale di 114º per panoramica e inclinazione, che ti consente di coprire più area. Dispone anche di unaavanzata con cui puoi guardare chiaramente anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie a questa modalità che offre visibilità fino a 40 piedi.