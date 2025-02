Prosus acquisisce Just Eat per 41 miliardi

Quotidiano.net - Prosus acquisisce Just Eat per 4,1 miliardi

Eat Takeaway.com passa di mano. Alle prese ormai da qualche tempo con una netta perdita di valore dopo il boom registrato durante la pandemia, la società di consegna di cibo a domicilio sarà acquistata dal gruppo di investimento olandeseper 4,1di euro, dando vita al quarto gruppo di consegne più grande al mondo. L’operazione, approvata dal consiglio di amministrazione diEat e che porterà al delisting del titolo dalla Borsa di Amsterdam, rappresenta "un’opportunità di creare un campione europeo della tecnologia", ha affermato l’amministratore delegato di, Fabricio Bloisi. Il gruppo ha partecipazioni nel settore alimentare in oltre 70 paesi, tra cui la piena proprietà di iFood, la principale piattaforma di consegna di cibo in America Latina, oltre a partecipazioni in Delivery Hero e Meituan.