Secoloditalia.it - Proprio non ci vogliono stare: la Cuzzocrea rosica per gli elogi di Trump a Meloni e s’avventura in analisi e complotti surreali (video)

Interpretare liberamente in nome di fanta-allarmi e pseudo-traduzioni le parole più che mai nette e chiare cheha indirizzato a Giorgiaandone capacità politiche e doti diplomatiche. Come pure sventolare la presenza di un Macron “dimesso” che, ospite nello studio ovale della Casa Bianca, assiste in silenzio e dalla seconda fila agliche il presidente americano, ignorandolo, rivolge davanti a lui alla premier italiana, non basta e non può ba: neppure all’indomita Annalisae il dramma degliiani a GiorgiaE invece niente, non si rassegnano enon lofare: i dem dal credo indefesso e dalla delegittimazione sempre in tasca, in servizio effettivo e permanente da giornaloni e salotti tv radical chic che, facendo da sponda alla sinistra parlamentare, urlavano al pericolo di un “isolamento internazionale” in caso di vittoria elettorale del centrodestra (vittoria arrivata, e profezia apocalittica smentita e sbugiardata dalla sequela di successi politico-diplomatici e riscontri mediatici arrivati e in continuo rilancio da tutto il mondo),non ce la fanno ad arrendersi a fatti.