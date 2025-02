Ilveggente.it - Pronostico Wolverhampton-Fulham: sorprese in vista come all’andata

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la ventisettesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni,.Il tredicesimo gol in campionato dell’attaccante brasiliano Cunha sabato scorso ha regalato aluna vittoria preziosissima (0-1) in ottica salvezza, arrivata su un campo difficilequello di Bournemouth, la grande sorpresa di questa Premier League e tutt’ora in lotta per l’Europa.in(Ansa) – Ilveggente.itI Wolves hanno approfittato dell’espulsione di Zabarnyi a metà primo tempo che ha stravolto quello che era il piano gara del tecnico rossonero Andoni Iraola: una volta passati in vantaggio i nero-oro hanno rischiato poco o nulla, con le Cherries che si sono preoccupate soltanto di limitare i danni.