Ilveggente.it - Pronostico Barcellona-Atletico Madrid: si decide tutto al ritorno

è la semifinale di Coppa del Re e si gioca martedì alle 21:30: notizie, streaming gratis, probabili formazioni e.Inizia un vero e proprio tour de force per l’, non tanto per il numero di partite, che sono uguali a quelle del, ma sopratper gli avversari che la squadra di Simeone andrà ad affrontare. Sì, perché come sappiamo in Champions League ci saranno due derby contro i cugini e quindi la tensione è già a mille.: sial(Lapresse) – Ilveggente.itI Colchoneros sono una squadra tosta, magari non costruita per vincere la Liga, ma per giocarsela fino alla fine sì. E si trovano in una posizione sicuramente allettante, che permette di fare sogni di gloria. Dietro al, comunque, che è primo, è che ormai si è messo in maniera definitiva alle spalle quello che è stato un fisiologico calo durante questa annata.