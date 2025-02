Quotidiano.net - Profumi uomo, quali sono le novità della primavera 2025

Ilsegna un punto di svolta per i: dalla dolcezza gourmand al fascino orientale, fino alle note marine più accentuate, le nuove fragranze offrono un’ampia gamma di esperienze olfattive. Un viaggio tra lusso, mete tropicali, scogliere e deserti.Mix di Occidente e Oriente Nelladadestinati ad affermarsi in questa stagione abbandonano la leggerezza per abbracciare composizioni intense e persistenti. I gusti occidentali si avvicinano sempre più a quelli orientali, privilegiandocaldi e avvolgenti che lasciano una scia indelebile. Le classiche eau de toilette cedono il passo a formulazioni più concentrate, arricchite da note legnose e speziate di ispirazione mediorientale. Tra gli ingredienti più utilizzati troviamo legni preziosi, spezie come il cardamomo e lo zafferano, il patchouli, ma anche incenso e resine e fava tonka.